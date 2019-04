शुभमन गिल में इस पूर्व क्रिकेटर को दिखी विराट कोहली की झलक, जानिए क्या कुछ कहा

IPL 2019 Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians (KKR vs MI): इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज शुभमन गिल ने कुछ शानदार पारियां खेली हैं। शुभमन पिछले साल से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े हुए हैं और टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप में धमाल मचा चुके शुभमन गिल की तुलना पहले भी विराट कोहली से की जा चुकी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ रविवार (28 अप्रैल) को 76 रनों की पारी खेली, जिसके बाद पूर्व टीफ सिलेक्टर और क्रिकेटर के श्रीकांत ने उनके बारे में अहम बातें कही हैं।

कृष श्रीकांत ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं शुभमन गिल से बहुत प्रभावित हूं। मुझे लगता है कि इस क्रिकेटर में महान खिलाड़ी बनने का टैलेंट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि विश्व कप टीम में चुने जाने से शुभमन चूक गया उसका कारण यह है कि मैं इस क्रिकेटर में 2011 का विराट कोहली देखता हूं। ऐसे ही खेलते रहो शुभमन गिल।'

Very very impressed with Shubnam Gill, have a feeling this boy has the talent to become a great cricketer,tweeted earlier saying he missed a spot on the world cup squad & the reason is I saw a young Virat during 2011 WC!keep it going @ShubnamGill I agree with your thoughts Bish