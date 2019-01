लड़कियों पर कमेंट कर बुरे फंसे हार्दिक पांड्या, यूजर्स ने कहा- क्रिकेट का राखी सावंत

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में इस सप्ताह टीम इंडिया के स्टाइलिश क्रिकेटर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या पहुंचे थे। फैन्स को उम्मीद थी की शो के दौरान उन्हें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीम इंडिया के कई राज जानने को मिलेंगे, लेकिन हुआ उसके कुछ उलट ही। शो के दौरान केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसी बातें कीं, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। शो के दौरान हार्दिक पांड्या ने लड़कियों को लेकर कुछ कमेंट्स किए, जिस पर करण जौहर और केएल राहुल हंसते हुए नजर आए।

हार्दिक पांड्या का लड़कियों पर इस तरह कमेंट्स करना सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हार्दिक पांड्या को लड़कियों पर किए गए उनके कमेंट्स के लिए काफी ट्रोल किया है। शो के करण जौहर ने दोनों क्रिकेटरों से उनके निजी जिंदगी के बारे में भी बातें कीं. इस दौरान हार्दिक पांड्या ने अपनी महिला मित्रों से नाइट क्लबों में मिलने और "बातचीत" के बारे में बताया। उन्होंने इस दौरान कहा कि वह उनसे बातचीत करने की जगह उन्हें "देखने" पर ज्यादा फोकस कर रहे थे।

हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम पर महिलाओं को स्टॉक करने, उनके साथ डेट पर जाने पर उनका नाम तक नहीं पूछने जैसी कई चीजों के बारे में बताया था। हार्दिक ने शो के दौरान अपनी वर्जनिटी को लेकर भी बात की। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, वह अपने माता-पिता के साथ पार्टी में गए थे जहां उन्होंने कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उनका 'सीन' था उन लड़कियों के साथ।

'कॉफी विद करण' का यह एपिसोड देखने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें शर्मनाक और महिला विरोधी कहा जा रहा है। लोगों ने ट्विटर पांड्या को गैरमजिम्मेदार और औरतों की इज्जत ना करने वाला इंसान बताया है। कुछ यूजर्स ने तो पांड्या को क्रिकेट का राखी सावंत तक कह दिया है।

Hardik Pandya - The Rakhi Sawant of Cricket. #KoffeeWithKaran — Lamengineer (@Lamengineer) January 8, 2019

A thread on all the creepy, misogynist, racist, and problematic things Hardik Pandya said on Koffee With Karan:



1) KJo: Why don't you ask women's names at nightclubs?



HP: I like to watch and observe how they move. I'm little from the Black side so I need to see how they move. — Sreeparna Mazumder (@Sreeep) January 6, 2019

Hardik Pandya: "When I lost my virginity, I came home and said, "Main karke aya hai aaj"."



HP: "At a party my parents asked me acha tera wala (women) kaun sa hai so I said yeh, yeh, yeh (pointing out women) and they were like waah proud of u beta."



The male privilege tho — Sreeparna Mazumder (@Sreeep) January 6, 2019

3) KJo: If y'all hit on the same women, then how you decide?



KL Rahul: "Ya upto the woman."



Hardik Pandya: "Nahi nahi aisa kuch nahi hai, talent pe hota hai. Jiso mila woh leke jao."



So much respect for women woww, just banter cool cool cool cool cool — Sreeparna Mazumder (@Sreeep) January 6, 2019

Money can't buy you class #KoffeeWithCricketers — Sydney Atkins (@sydneydxb) January 8, 2019

Pandya lost respect #KoffeeWithKaran — Abhishek R (@abshekr761) January 8, 2019

Hardik Pandya and KL Rahul on #KoffeeWithKaran happened to be the most cringe-worthy episode. #KoffeeWithCricketers was pure SH*T in a coffee mug. — Anoop Tomer (@anooptomer) January 7, 2019

Watching Koffee with Karan (or however you spell it) with Hardik Pandya and KL Rahul and the toxic masculinity and racism egged on by Karan Johar’s giggles are the reason why Indian men are encouraged to unapologetically misogynistic. Unfortunate! — Sanjana Chowhan (@Sanjanachowhan) January 6, 2019

Imagine going to your mother n talking about losing your virginity saying "aaj mai kar ke aaya"

Like seriously Hardik Pandya chhichhore.. there's a fine line between cool and creepy! Wish aunty taught him some humility too..

Money can't buy you manners!sigh — Prachi Das🇮🇳 (@PrachiNotDesai) January 6, 2019

#hardikpandya on #KoffeeWithKaran is the reason why Parents should educate their children, teach them manners and bring them up as better human beings. — Tommy!! (@tommy_bytes) January 6, 2019

The oly thing that will happen to @hardikpandya7 is tat every women seen wit him will be looked as WHORE tan anything else.

I'm so much disappointed about his parents as well. #Shameless#KoffeeWithKaran #KoffeeWithCricketers @klrahul11 @karanjohar @BCCI — DILeep (@imdileepmm) January 8, 2019

बता दें कि हार्दिक पांड्या का नाम एली अवराम और ईशा गुप्ता से जुड़ चुका है। वहीं, केएल राहुल भी बॉलीवुड एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ देखे जा चुके हैं। हालांकि, शो के दौरान दोनों ने ही कहा कि वह सिंगल हैं।

शो से पहले एक प्रोमो जारी हुआ था, जिसमें करण पूछते नजर आ रहे हैं कि दोनों में से कौन चीयर लीडर्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है? इसके साथ ही शो के दौरान केएल राहुल ने बताया कि हार्दिक पांड्या एक ही मैसेज दो अलग-अलग लड़कियों को भेजते हैं। उन लड़कियों में से दो ने उन्हें स्क्रीनशॉट दिखाया और कहा कि अपने दोस्त से कह दो कम से कम मैसेज तो अलग-अलग भेजा करे।