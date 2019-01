सीरीज जीत के बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने किया डांस, यूजर्स बोले- यही आता है बस

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने जीतकर 71 साल बाद विदेशी धरती पर इतिहास रच दिया है. इस सीरीज जीत के साथ ही भारत पहली एशियाई टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है. इसके अलावा, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत पांचवीं टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने अपनी इस जीत का जश्न काफी शानदार अंदाज में मनाया।

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के बाद मैदान पर तो डांस किया ही। इसके बाद खिलाड़ी होटल पहुंचकर भी जमकर नाचे। ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की। भारत आर्मी ने गाने और बाजे के साथ टीम इंडिया का स्वागत किया। इस दौरान विराट कोहली और ऋषभ पंत नागिन डांस और भांगड़ा करते हुए भी नजर आए। इतना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 'मेरे देश की धरती सोना उगले' भी गाया।

बीसीसीआई ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किया है। इस वीडियो में टीम इंडिया के खिलाड़ी 'भारत आर्मी' फैन ग्रुप के साथ जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। होटल में घुसते हुए सबसे डांस की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने की और इसके बाद बाकी खिलाड़ी भी शामिल हो गए। केएल राहुल भी इस वीडियो में डांस करते हुए नजर आ रहे है। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के इस तरह डांस करने पर यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं।

MUST WATCH: Virat & Co. celebrate historic win in style @scg dressing room abuzz with cheers, #TeamIndia thanking their fans & @imVkohli on the proudest moment of his life - @28anand has all bases covered here #AUSvIND



Video Link -----> https://t.co/boJL4z7d1O pic.twitter.com/MC82y3cdYF — BCCI (@BCCI) January 7, 2019

बीसीसीआई के शेयर किए गए इस वीडियो पर यूजर्स केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि सीरीज में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ यही है।

What is this guy Hardik Pandya dancing for!

Irritating



Spoiling the celebratory mood https://t.co/tIWA7lx5t5 — Sid Human (@human_sid) January 7, 2019

Can clearly see the contributions of @klrahul11 and @hardikpandya7 to this win. Thanks — Siddharth (@sidd_june) January 7, 2019

I love it ,meanwhile shami in corner wondering why pandya and kl rahul dancing — NITISH BHARDWAJ (@nbhardwaj2009) January 7, 2019

India won the series ...yayyy....Thank god for making Pandya injured... — Mano Cooper (@south235) January 7, 2019

Rahul not deserved — Engineer (@vinovivekv2v) January 7, 2019

बता दें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीत के लिए 11 सीरीज का इंजतार करना पड़ा था और 12वीं सीरीज में वह जीत दर्ज कर पाया। भारत ने 1947-48 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज के लिए दौरा किया था और उस समय से वह एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया था।