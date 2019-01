पांड्या-राहुल ने विराट कोहली को बताया सचिन तेंदुलकर से बेहतर, हुए ट्रोल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लेकर अक्सर तुलना होती ही रहती है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों क्रिकेटरों में से कौन बेहतर है इसका जवाब शायद ही किसी के लिए दे पाना आसान हो। हाल ही में करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के दौरान हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पहुंचे थे। करण ने राहुल और पांड्या से भी यही सवाल किया कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में से कौन बेहतर बल्लेबाज है। इस सवाल का जवाब राहुल और हार्दिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, 'कॉफी विद करण' के दौरान हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने अपने क्रश, लाइफस्टाइल, पार्टी, बॉलीवुड और क्रिकेट को लकेर कई सवालों के जवाब दिए। रैपिड फायर राउंड के दौरान जब करण ने राहुल और हार्दिक से काफी मुश्किल सवाल पूछा। करण ने पूछा कि कौन ज्यादा बेहतर बल्लेबाज है- कोहली या तेंदुलकर। इस सवाल का जवाब इन दोनों खिलाड़ियों ने बिना वक्त गंवाए दिया। हार्दिक और राहुल ने बेहतर बल्लेबाज के लिए अपने कप्तान विराट कोहली को चुना।

हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को उनके इस जवाब के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स सचिन तेंदुलकर की जगह विराट कोहली को बेहतर कहे जाने पर हार्दिक और राहुल की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

' Sachin or Virat '



Elite opinions. pic.twitter.com/SJdV59Mn3X — Freak (@strangerrr_18) January 6, 2019

On #KoffeeWithKaran KL Rahul and Hardik Pandya said Virat Kohli is better than Sachin Tendulkar. Completely agree with them. I also feel Hardik Pandya is a better all-rounder than Kapil Dev and KL Rahul is a better opener than Virender Sehwag. pic.twitter.com/KO4ihBRVpu — Sir Jadeja (@SirJadeja) January 6, 2019

Hardik Pandya saying Virat is better than Sachin is actually a point more in favour of Sachin than Virat. — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) January 6, 2019

#KoffeeWithKaran

After seeing kl and hardik choose virat over sachin.

Me : pic.twitter.com/Kcsy9piUrh — KP (@sabhya_purush) January 6, 2019

Hurting religious sentiments of an entire generation. https://t.co/DENO9YiUSR — SAGAR (@sagarcasm) January 6, 2019

#KoffeeWithKaran



No wonder KL Rahul and Hardik Pandya struggle as a batsmen. pic.twitter.com/QhpedekLYV — Chandan (@sportsbloggerc7) January 6, 2019

#KoffeeWithKaran



Hardik Pandya : Virat is better than Sachin!



Sachin Fans be like pic.twitter.com/lDryy7rmlp — $iđđhesh🇮🇳 (@IamSiddhesh89) January 6, 2019

[Koffee with Karan, Rapid fire]



Karan Johar: Who is the better batsman, Sachin or Virat Kohli?



Hardik Pandya: Virat Kohli



KL Rahul: Virat Kohli



Karan Johar: Nice overacting skills guys, very soon I will launch you too in my movie 'Cricketer of the year'. — EngiNerd. (@mainbhiengineer) January 6, 2019

Sachin is the greatest batsmen of all time '

said by



Don Bradman

Viv Richards

Sunil Gavaskar

Brett Lee

Wasim Akram

David

Ganguly.......and many more



Kohli > Sachin said by

'KL Rahul ' and 'Hardik Pandya' .....



Every true cricket fan knows who is best! — S A N D E E P (@SandeepRohitian) January 6, 2019

RT if you've never seen a bigger hypocrite than Hardik Pandya pic.twitter.com/pt1hlNwyZm — BALA (@erbmjha) January 6, 2019

इसके बाद करण जौहर ने राहुल और हार्दिक से बेहतर कप्तान को लेकर सवाल किया। करण ने पूछा कि कौन बेहतर कप्तान है- महेंद्र सिंह धौनी या विराट कोहली। इसका जवाब देते हुए हार्दिक ने कहा, महेंद्र सिंह धौनी, क्योंकि मैंने उनकी कप्तानी मैं डेब्यू किया था और वह शानदार था। वहीं, राहुल ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो हां, महेंद्र सिंह धौनी।

बता दें कि पिछले साल गौरव कपूर के चैट शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियन' में सचिन तेंदुलकर से अपनी तुलना पर कहा था कि तुलना उसके साथ होनी चाहिए जो उसके लायक हो। मैंने सचिन तेंदुलकर को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया है और आप उन्हीं से मेरी तुलना कर रहे हैं। उनके साथ किसी भी लेवल पर मेरी तुलना नहीं है। वह दुनिया के सबसे शानदार बल्लेबाज हैं। उन्होंने जो हमें दिया है, उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए।