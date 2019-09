भज्जी ने बताया नंबर 4 का ऑप्शन तो युवी ने ली टीम इंडिया की चुटकी

हरभजन सिंह ने एक बार फिर टीम इंडिया में नंबर 4 पोजिशन के लिए विकल्प सुझाया। इस बार उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इस पोजिशन के लिए उपयुक्त बताया। जिस पर उनके साथी क्रिकेटर रहे युवराज सिंह ने टीम इंडिया की चुटकी ली। इससे पहले भी हरभजन ने नंबर 4 के लिए संजू सैमसन को दावेदार बताया था। जिस पर युवराज ने टीम इंडिया की चुटकी लेते हुए कहा था कि उन्हें नंबर 4 पर किसी बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर बेहद मजबूत है।

Don’t know why he doesn’t get picked for india after scoring runs heavily in domestic cricket @surya_14kumar keep working hard.. your time will come pic.twitter.com/XO6xXtaAxC