हरभजन ने सुझाया No 4 का विकल्प तो युवी ने कुछ यूं ली टीम इंडिया की मौज

भारत की दो विश्व कप जीत के हीरो रहे युवराज सिंह ने हरभजन सिंह द्वारा नंबर-4 बल्लेबाजी क्रम को लेकर किए गए ट्वीट पर मजाकिया लहजे में जवाब दिया। हरभजन ने अपने ट्वीट में लिखा था कि भारतीय टीम में जारी नंबर-4 के बल्लेबाज की खोज का संजू सैमसन सही समाधान हो सकते हैं। सैमसन ने इंडिया-ए से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ 48 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 36 रनों से जीत दिलाई।

Why not @IamSanjuSamson at number 4 in odi.. with good technique and good head on his shoulders.. well played today anyways against SA A