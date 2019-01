हरभजन सिंह ने भारतीय पिचों को बताया खराब, यूजर्स बोले- नए स्पिनरों से जलते हैं

घरेलू क्रिकेट में सपोर्टिंग पिचें बनाने के मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बेहद प्रभावशाली है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत-सी पेस की मदद करने वाली पिचें देखी हैं, जबकि स्पिन को सपोर्ट करने वाली पिचें कम देखी गई हैं। क्रिकेट ऑपरेशंस के प्रमुख सबा करीम का कहना है कि हाल में रणजी ट्रॉफी में क्यूरेटर ने कमाल का काम किया, लेकिन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इस मामले में एक विवाद को जन्म दे दिया है।

हरभजन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिचों को लेकर अपना विचार सोशल मीडिया पर रखा है। हरभजन ने कहा, पिछले पांच सालों में स्पिन अनुकूल पिचों पर भारत तीन दिन में मैच जीतता रहा है। हरभजन सिंह ने सबा करीम के वक्तव्य के मद्देनजर ट्वीट किया कि क्या सबा करीम इस पर गर्व कर सकते हैं।

Can we see that change or some change for the test matches in india too ?What’s th point playing Ranji trophy on such wickets nd test cricket in india on rank turners.last 5 yrs of test cricket in india every game finished 3 days. is this how u wanna save test cricket?Take pride? https://t.co/ppYPHQOd1A — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 5, 2019

उनके इस ट्वीट पर चेन्नई सुपर किंग्स के एक क्रिकेटर ने विराम लगाने की कोशिश की। बहुत से लोग इस पर आपस में ही उलझ गए। कुछ यूजर्स ने भज्जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Hello Mr Pandit . What's your record At SENA in SENA ?

42 wkts Just & for the guy whom you are burning since 2011 has already 38 wkts there . don't urself a great spinner ,ur 95% wkts are on rank turners u understand loud mouth ?? — Subash Aryan (@subashAryan_) January 5, 2019

बता दें कि पिछले 19 टेस्ट मैचों में से केवल 4 टेस्ट ऐसे हैं जो 3 दिन में समाप्त हुए। हरभजन सिंह ने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच तीन साल पहले एशिया कप में यूएई के खिलाफ खेला था। रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने 2011 के विश्व कप हरभजन से सत्ता संभाल ली थी। अब भी टीम में रिस्ट स्पिनर हैं- यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि अब भज्जी दोबारा टीम इंडिया के लिए खेल पाएंगे।

Why lying blatantly ? Not everyone is fool to believe u w/o checking facts



Number of days test went on



England in India 2016 | 1st Test - 5 | 2nd - 5 | 3rd - 4 | 4th - 5 | 5th - 5



Australia in India 2017 | 1st - 3 | 2nd - 4 | 3rd - 5 | 4th - 5 — Mitul (@Eme2ul) January 5, 2019

And the recent matches vs WI and Afg are over quickly because that 2 nations just can't play test cricket in subcontinent. Probably bhaji is watching test cricket in Bangladesh or SL where ball spins square from day 1 — Bhaskar Jyoti Bora (@Vaaskr) January 5, 2019

Exactly, he seems to b jealous that ash and jaddu took lots of wickets — Kshitij Kumar ojha (@Kshitij29328053) January 5, 2019

Why are you crying about it? Not getting to play? — kingkohli (@Kingkalyann) January 5, 2019

Your jaleousy making you speak illogical things now. Accept the fact current Indian spinners has greater skills than you. No point in cringing. — CricFreak_45 (@CricFreak_rd) January 5, 2019

कुछ लोगों ने भज्जी के बारे में यह भी कहा कि वह वर्तमान स्पिनरों के प्रति ईर्ष्या के कारण ऐसे बयान देते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया घरेलू सीरीज में भी हरभजन ने एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कैरेबियंस की क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वेस्टइंडीज की टीम रणजी ट्रॉफी के क्वाटरफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकती।