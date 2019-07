चंद्रयान-2 के सफल लॉन्च पर भज्जी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, हो गए ट्रोल

क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सोमवार को चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। टर्बनेटर के नाम से मशहूर भज्जी ने इसरो को बधाई देने के साथ-साथ पाकिस्तान को भी ट्रोल कर दिया है। भारत के चंद्रयान-2 को चांद पर रवाना होने पर टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने टवीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों को ट्रोल किया है।

हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए कैप्शन दिया है- कुछ देशों के झंडों पर चांद है तो दूसरी तरफ कुछ देश चांद पर अपना झंडा फहरा रहे हैं। भज्जी ने जो ट्वीट किया है उसमें दूसरी लाइन में अमेरिका, भारत, चीन और रूस के मिनिएचर फ्लैंग्स हैं। ये चार देश हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन को पूरा किया है।

हरभजन ने पहली लाइन में उन नौ देशों की और इशारा किया है, जिनके फ्लैग पर चांद बना हुआ है, इनमें पाकिस्तान, अल्जेरिया, तुर्की, मालद्वीव, मॉरिशस, ट्यूनिशिया, लीबिया, मलयेशिया और अजरबेजान हैं। हालांकि, हरभजन सिंह के इस ट्वीट पर उनकी आलोचना की जा रही है।

Some countries have moon on their flags

🇵🇰🇹🇷🇹🇳🇱🇾🇦🇿🇩🇿🇲🇾🇲🇻🇲🇷



While some countries having their flags on moon

🇺🇸 🇷🇺 🇮🇳 🇨🇳#Chandrayaan2theMoon — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 22, 2019

हरभजन सिंह के इस ट्वीट पर उन्हें जमकर आलोचना झेलनी पड़ी रही है। पाकिस्तान को ट्रोल करने के चक्कर में हरभजन सिंह दूसरे देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की वजह से फैन्स के निशाने पर आ गए हैं।

Shame on you @harbhajan_singh .



Your Tweet is in bad taste and shows Indians in a bad light.



You are not a True Sportsman.

You are a Communal Person



I hope @bcci takes action against

You for your Communal Tweet and stops yours Pension .



Shame on You. — Ashish Joshi (@acjoshi) July 22, 2019

Ye Kya WhatsApp forward tweet kr diya budget monty panesar — shubham (@cricAkki11) July 22, 2019

Don't spread the hate. We were the one for thousands of years barring the last 71+ years. The subcontinent shares the same blood. Ours success theirs too. Even @isro sent it for the betterment of humanity not just india. We carrying @NASA equipments too for the research. — Balaganesan (@balaganesanr) July 22, 2019

Sir, now I Understand what is the Similarity between You and Sunday School??



No Class — Nehr_who (@Nehr_who) July 22, 2019

Who so ever is out of work, starts prepping for joining BJP! — Jas Oberoi | ਜੱਸ ਓਬਰੌਏ (@iJasOberoi) July 22, 2019

Your lack of education shows. At least enrol in adult education programs . Never too late. — ✳️AAP Ka Vikram✳️ (@vikrameffects) July 23, 2019

Paaji, this is not a nice way to celebrate our success. Instead of putting others down, we must strive to be better than those already better than us, no? 😐 — Political Kats (@politicalkats) July 22, 2019

बता दें कि भारत का यह चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण का दूसरा प्रयास है। गत सप्ताह तकनीकी खामियों के कारण मात्र 56 मिनट में ही पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित करने का प्रयास विफल हो गया था। वैज्ञानिकों के पास इसे स्थापित करने के लिए मात्र एक मिनट का समय ही था। इस सफलता के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, जिसने चांद और उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की ओर ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की है। इसके अलावा अमेरिका, रूस और चीन को ही यह सफलता हासिल हुई है।

चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय क्रिकेटरों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। टि्वटर पर कप्तान विराट ने इसरो को अपना बधाई संदेश दिया और लिखा,“ राष्ट्र के लिए एक और ऐतिहासिक एवं गर्व का पल कि हमने चंद्रयान-2 लांच कर दिया। जय हिंद।”

वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा,“ अभूतपूर्व, चंद्रयान-2 की सफलता के लिए इसरो को बधाई।” उन्होंने अपने ट्वीट के साथ इसकी तस्वीर भी पोस्ट की। टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा, “इसरो को बधाई। भारत के लिए यह गौरवमय और ऐतिहासिक क्षण है। चंद्रयान-2।”

चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने लिखा, “चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण, देश के लिए ऐतिहासिक और गौरवमय है।” पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, “चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो टीम को बधाई।”

कुल 43.4 मीटर लंबे और 640 टन वजनी जीएसएलवी एम-3 का उपनाम फिल्म 'बाहुबली' के सुपर हीरो के नाम पर रखा गया है। यह रॉकेट भारत के दूसरे मिशन को अंजाम देने के लिए 3.8 टन वजनी चंद्रयान-2 को अपने साथ ले गया।