इस खिलाड़ी के फैन हुए भज्जी, कहा- भारतीय टेस्ट टीम आपको बुला रही है

दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले अक्षय वखारे को भारत की टेस्ट टीम में जगह देने का समर्थन किया है। वखारे ने इंडिया रेड को दलीप ट्रॉफी का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाते हुए पांच विकेट लिए। उनकी टीम ने एकतरफा फाइनल मुकाबले में शनिवार (7 सितंबर) को इंडिया ग्रीन को पारी और 38 रनों से शिकस्त दी।

अक्षय वखारे की प्रशंसा करते हुए हरभजन ने एक ट्वीट में कहा, “अक्षय वखारे ने पिछले कुछ सालों से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में गेंद के साथ दमदार प्रदर्शन किया है। वह लगातार दो साल रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने में भी सफल रहे हैं। इंडिया ग्रीन के खिलाफ कल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 देकर पांच विकेट लिए।”

हरभजन ने कहा, “अपनी टीम के लिए एक और चैम्पियनशिप जीतना। अभी आपको लंबा सफर तय करना है। भारतीय टेस्ट टीम आपको बुला रही है।”

Akshay wakhare consistent performer with the ball from last couple of years in 1st class cricket back to back Ranji trophy champion last two years.Great spell yesterday 5 for 13 against india green.winning another championship for his team.way to go.Indian test squad calling 🏏💪 pic.twitter.com/RcSPcJefcL