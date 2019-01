भज्जी बोले- हार्दिक और राहुल ने क्रिकेटरों की साख दांव पर लगा दिया

दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh slams Hardik Pandya and KL Rahul) ने महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए हार्दिक पंड्या और केएल राहुल की कड़ी आलोचना की है। भज्जी ने कहा कि पंड्या और राहुल ने क्रिकेटरों की साख को दांव पर लगा दिया। इन दोनों ने फिल्म निर्देशक करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' (Karan Johar's Chat Show 'Koffee with Karan') में हिस्सा लिया था, जिसमें विशेषकर हार्दिक पंड्या की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणियों (Hardik Pandya's Derogatory Comments on Women) की कड़ी आलोचना की जा रही है। कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी उनकी टिप्पणियों को अनुचित करार दिया जिसके कुछ घंटे बाद ही पंड्या और राहुल को भारतीय क्रिकेट प्रशासकों ने निलंबित कर दिया।

'हम दोस्तों से भी ऐसी बातें नहीं करते जैसी वे टीवी पर कर रहे थे'

हरभजन सिंह ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत में कहा, 'हम यहां तक कि अपने दोस्तों के साथ इस तरह की बातें नहीं करते और वे सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन पर ऐसी बातें कर रहे थे। अब लोग सोच सकते हैं कि क्या हरभजन सिंह ऐसे ही थे, क्या अनिल कुंबले ऐसे ही थे और क्या सचिन तेंदुलकर।' हार्दिक पंड्या ने कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं के साथ संबंध होने का दावा किया और यह भी बताया कि वह इस मामले में अपने परिजनों के साथ भी खुलकर बात करते हैं। राहुल अपने संबंधों के बारे में जवाब देने में हालांकि अधिक संयमित दिखे।

'बीसीसीआई की कार्रवाई पर हरभजन सिंह ने कहा- ऐसा होना चाहिए'

कार्यक्रम के मेजबान करण जौहर ने जब पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा अपने साथियों के कमरे में किया तो पंड्या और राहुल दोनों ने हां में जवाब दिया। हरभजन ने कहा, 'हार्दिक पंड्या कब से टीम में है जो वह टीम संस्कृति को लेकर इस तरह से बात कर रहा है।' इस ऑफ स्पिनर से जब इनके निलंबन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए था। बीसीसीआई ने सही काम किया और यह आगे बढ़ने का तरीका भी है। ऐसी उम्मीद थी और मुझे इस पर हैरानी नहीं हुई।'

