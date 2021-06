टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हरभजन सिंह ने अपनी विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सबसे माफी मांगी है। भज्जी ने सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा शेयर किया है। दरअसल भज्जी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण मंदिर के अंदर मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले को श्रद्धांजलि दी और उन्हें 'शहीद' बताया। भज्जी ने माफी मांगते हुए कहा है कि उन्होंने भारत के लिए 20 साल अपना खून-पसीना बहाया है और कभी भी ऐसी किसी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भारत के खिलाफ हो।

My heartfelt apology to my people..🙏🙏 pic.twitter.com/S44cszY7lh