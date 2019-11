हरभजन सिंह ने प्रदूषण पर जाहिर की चिंता, बोले- हम ही हैं इसके लिए जिम्मेदार

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने उत्तर भारत में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्थिति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है। दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है और मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिस कारण शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल भी लागू किया गया है। हरभजन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पर बोलना चाहता हूं। उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं।'

