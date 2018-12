साइमंस ने कहा, मंकीगेट के लिए हरभजन ने मांगी माफी, भज्जी बोले- झूठ है

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स ने कहा है कि भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह 'मंकीगेट प्रकरण के बाद इस मामले को सुलझाने के दौरान 'रोने लगे थे। वर्ष 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान यह घटना हुई थी जिसमें हरभजन पर साइमंड्स को 'बंदर कहने का आरोप लगा था। साइमंड्स के इस बयान के बाद हरभजन सिंह ने अपनी सफाई दी है।

हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए इस घटना पर एंड्रयू साइमंड्स के बयान को झूठा बताया है। हरभजन ने ट्वीट करते हुए लिखा- ऐसा कब हुआ था??? मैं रोया था??? किसलिए???

WHEN DID THAT HAPPEN ??? BROKE DOWN ???? WHAT FOR ??? Harbhajan broke down when apologising for 'monkeygate' - Symondshttps://t.co/eQFeETVChy