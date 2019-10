VIDEO: शमी बोले- टीम को अपनी धुन पर नचाना अच्छा लगता है

India vs South Africa: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण अब अपने घर में जहां स्पिन का बोलबाला रहता है, वहां बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाने में सक्षम है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से मात दी। इस सीरीज में शमी ने 13 विकेट लिए जो इस सीरीज में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट हैं। उनके साथी और इस सीरीज में वापसी कर रहे उमेश यादव ने 11 विकेट अपने नाम किए।

बीसीसीआई की वेबसाइट पर शमी के हवाले से लिखा गया है, “भारत की परिस्थतियां अभी तक स्पिन गेंदबाजों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब हमारे पास ताकत है, हमारे तेज गेंदबाज बल्लेबाजों को नचा सकते हैं।”

उमेश को इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद मौका मिला था। उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में 10 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली।

उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्होंने दिवाली से पहले दिवाली बना ली तो उमेश ने कहा, “मुझे लंबे समय बाद मैच खेलने का मौका मिला। कप्तान ने मुझे आजादी दी कि मैं जाकर मार सकूं। मैंने इसका लुत्फ उठाया।”

