Happy Teachers Day 2019: तेंदुलकर और गंभीर ने दिया खास message

टीम इंडिया के दो दिग्गज क्रिकेटरों ने टीचर्स डे के मौके पर अपने-अपने कोच के लिए खास मेसेज शेयर किया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच रमाकांत आचरेकर को याद करते हुए ट्वीट में लिखा कि आचरेकर सर ने मुझे मैदान पर और मैदान के बाहर सीधा खेलना सिखाया।

तेंदुलकर ने अपने कोच आचरेकर के साथ एक फोटो शेयर की, ये फोटो उनके बचपन की है। इस फोटो के साथ तेंदुलकर ने कैप्शन में लिखा, 'टीचर्स बस आपको एजुकेशन नहीं देते बल्कि वैल्यूज़ भी सिखाते हैं। आचरेकर सर ने मुझे सिखाया कि मैदान पर और मैदान के बाहर सीधा खेलना चाहिए। मेरे जीवन में उनके योगदान के लिए मैं हमेशा ही ग्रेटफुल रहूंगा। उनके शिक्षा आज भी मुझे गाइड करती है।'

Teachers impart not just education but also values. Achrekar Sir taught me to play straight - on the field and in life.

I shall always remain grateful to him for his immeasurable contribution in my life.

His lessons continue to guide me today. #TeachersDay pic.twitter.com/kr6hYIVXwt