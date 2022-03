Happy Holi 2022: सचिन, कोहली, पंत समेत भारतीय खिलाड़ियों ने दी होली की शुभकामनाएं

देशभर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीते कुछ सालों में कोरोना के कहर की वजह से इस त्योहार पर लोगों ने उचित दूरी बनाई रखी थी, मगर इस साल केस नियंत्रण में है तो खूब धूम-धड़ाका मचा हुआ है। एक तरफ घर परिवार के लोग आपस में मिलकर होली का त्योहार मना रहे हैं, वहीं सेलीब्रिटी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में विराट कोहली, ऋषभ पंत और सचिन तेंदुलकर समेत खेल जगत के कई नामी खिलाड़ियों ने अपने फैंस को होली की बधाई दी।

सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर होली की तस्वीर शेयर की है। मास्टर ब्लास्टर रंगों में डूबे नजर आ रहे हैं, वहीं उनके हाथ में रंगों से भरी एक थाली भी है।

Adding some more colours to your feed 🎨😄 Share your holi 📸 Tweeple #HappyHoli pic.twitter.com/ofvXI283hj

वहीं विराट कोहली ने होली की शुभकामनाएं देते हुए यह तस्वीर पोस्ट की।



देखें अन्य भारतीय खिलाड़ियों के ट्वीट



Wishing everyone a very Happy Holi! Play safe and have a incredible year ahead. #HappyHoli #RP17 pic.twitter.com/5OGOQCMU3K — Rishabh Pant (@RishabhPant17) March 18, 2022

Wishing you all a very #HappyHoli. May the festival fill our lives with colours of joy and happiness. pic.twitter.com/pAGK7r5gve — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) March 18, 2022

Wishing everyone a very Happy Holi! May your life be filled with colours and positivity, always! 😇 — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) March 18, 2022