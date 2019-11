सचिन तेंदुलकर ने खास अंदाज में स्पीड के 'जादूगर' ब्रेट ली को दी जन्मदिन की बधाई

दुनिया के कई बल्लेबाजों के मन में अपनी स्पीड से डर बिठाने वाले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। दुनिया भर में उनके फैंस और साथ खेल चुके खिलाड़ी उन्हें बधाई दे रहे हैं। उन्हें बधाई देने में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। सचिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ब्रेट ली के साथ की एक स्पेशल तस्वीर शेयर की है।

इस स्पेशल तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है- जन्मदिन मुबारक हो बिंगा!, गति आपके लिए सहजता से आती है और ऐसा ही आपके लिए संगीत भी है। मेरे साथी के आने वाले साल शानदार रहें। इस तस्वीर में ब्रेट ली गिटार बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन और साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी जोंटी रोड्स भी इस तस्वीर में ब्रेट ली के साथ संगीत का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं।

Happy Birthday Binga! Speed comes effortlessly to you and so does music. Have a great year ahead my mate! pic.twitter.com/sqTC7vpiE1

इसके अलावा टर्बनेटर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक ब्रेट ली को जन्मदिन की बधाई दी।

No swearing mate😜😜😜 it’s only went for 4..it’s your birthday hope u r having a great day binga brother @BrettLee_58 one the nicest Aussie I have met and played with.. god bless you brother pic.twitter.com/q4WlK6GNhT