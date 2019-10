Happy Birthday Anil Kumble: सहवाग ने अनिल कुंबले को बर्थडे विश कर मांगी मांफी, जानें क्यों

आज भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का 49वां जन्मदिन है। कुंबले का जन्मदिन 17 अक्टूबर 1970 को बेंगलुरू में हुआ था। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने अनोखे अंदाज में उनको बधाई दी है। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने चिर परिचित अंदाज में अनिल कुंबले को बधाई देते हुए लिखा कि, भारत के सबसे महान मैच विजेताओं में से एक और एक शानदार रॉल मॉडल।

आपको टेस्ट क्रिकेट की दूसरी सेंचुरी से वंचित करने के लिए क्षमा करें अनिल कुंबले भाई। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वास्तविक जीवन में शतक बनाएं। केवल 51 और बाकी है... अनिल भाई आपका स्वागत है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

One of India’s greatest ever Match winners and a terrific role model. Sorry for depriving you of your second century @anilkumble1074 bhai. But I pray that you score a century in real life. Only 51 more to go.. come on ..come on Anil Bhai ! Happy Birthday pic.twitter.com/P7UnvoLBlU