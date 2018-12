VIDEO: विहारी के हेलमेट में लगी गेंद, मैदान पर बुलानी पड़ी मेडिकल टीम 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा और इस मैच के लिए टीम इंडिया के बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी है। भारत की ओपनिंग जोड़ी मुरली विजय और केएल राहुल को ड्रॉप करके इस बार मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी ने सलामी बल्लेबाजी की कमान संभाली। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इस मैच में एक बार फिर से अपने बाउंसरों से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की।

पैट कमिंस का एक बाउंसर हनुमा विहारी के हेलमेट में लगा। जैसे ही गेंद हनुमा के हेलमेट में लगी, स्टेडियम में बैठे भारतीय फैन्स परेशान हो गए। हालांकि, इस बाउंसर से हनुमा को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन मैदान पर मेडिकल चेकअप के लिए टीम आई। हनुमा के हेलमेट में गेंद लगने के बाद मैच थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया।

यह वाकया भारत की पारी के 13वें ओवर में हुआ। पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद उन्होंने बाउंसर डाली। यह गेंद हनुमा के हेलमेट में जाकर लगी। हनुमा इस गेंद से बचना चाह रहे थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। गेंद उनके हेलमेट के पीछे की तरफ लगी, लेकिन वह बाल-बाल बच गए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर लिए। इसके बाद मेडिकल टीम उन्हें मैदान पर चेक करने आई। उनके चेकअप के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ।

ind vs aus 3rd TEST: भारतीय क्रिकेट टीम के साथ पहली बार हो रहा है ये संयोग

जब हनुमा का मेडिकल चेकअप किया जा रहा था। उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी उन्हें देखने उनके पास पहुंच गए थे। हनुमा के यह कहने के बाद कि वह ठीक हैं मैच शुरू हुआ।

Ouch! Vihari cops a nasty one on the helmet, but he's given the all clear to stay out there #AUSvIND pic.twitter.com/gsyVwUptia