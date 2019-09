हैमिल्टन मसाकाद्जा ने कप्तानी पारी खेलकर 18 साल लंबे करियर को कहा अलविदा

जिम्बाब्वे के कप्तान हैमिल्टन मसाकाद्जा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने त्रिकोणीय टी20 सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच खेला। इस सीरीज की तीसरी टीम बांग्लादेश की है। इस मैच में हैमिल्टन ने 42 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों कीम मदद से नाबाद 71 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान पर इस मैच में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। मसाकाद्जा ने शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाकर 18 वर्ष लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा। वह जिम्बाब्वे के लिए सबसे लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं।

#5thT20I | FIFTY: Congratulations to Hamilton Masakadza! He has smashed a 27-ball 51* that includes two boundaries and four sixes! Absolutely sensational stuff from the skipper in his final international match! #ZIMvAFG 🏏🇿🇼👏 pic.twitter.com/oeUUx24Ypw