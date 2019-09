शाहरुख खान के साथ ड्वेन ब्रावो का 'लुंगी डांस' वायरल- VIDEO

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने कैरेबियन सुपर लीग (CPL) में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की लगातार तीसरी जीत का जश्न मनाया। मैदान पर चीयरलीडर्स के साथ डांस करने के बाद अब सोशल मीडिया पर 'किंग खान' के नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में शाहरुख ड्वेन ब्रावो के साथ 'लुंगी डांस' करते हुए नजर आ रहे हैं। फैन्स भी शाहरुख के साथ क्रिकेटरों की इस मस्ती को काफी पसंद कर रहे हैं।

शाहरुख खान कैरेबियन सुपर लीग में अपनी टीम के साथ मस्ती करते हुए सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हाल ही में उनके डांस के कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में शाहरुख खान अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने 'लुंगी डांस' पर खिलाड़ियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे है। ब्रावो और शाहरुख के साथ टीम के दूसरे खिलाड़ी भी जमकर मस्ती कर रहे हैं।

The energetic dance steps of Baadshah of Bollywood - King Khan at the caribbean cruise party will surely serve us all the perfect dance goals ❤️ pic.twitter.com/0IpkcCGmRR — SRK Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 9, 2019

Disco mein jab yeh gaana bajega, on the floor aana padega 😍

King Khan and DJ Bravo on the floor dancing to the Lungi Dance, and the energy doesn't seem to constrain at anything ❤️ At the TKR Cruise party. pic.twitter.com/fj9Qu4B8cV — SRK Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 9, 2019

King Khan is all smiles after the three big victories of @TKRiders at home and the players are totally in celebration mood at the cruise party ❤️ pic.twitter.com/6H18gHNF1H — SRK Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 9, 2019

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स में अधिकांश वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इस टीम के अलावा शाहरुख के पास आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स का भी स्वामित्व है। खेलों के शौकीन शाहरुख अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए फिलवक्त वेस्टइंडीज में टूर्नामेंट की शुरुआत से ही हैं। कई अन्य वीडियोज में भी शाहरुख को चीयर लीडर्स के साथ डांस करते देखा जा सकता है।