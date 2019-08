बाढ़ में फंसी दो बच्चियों के लिए 'हनुमान' बने गुजरात के कांस्टेबल, VVS लक्ष्मण ने किया सलाम- VIDEO

केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बारिश और बाढ़ की वजह से इन राज्यों ने ना जाने अबतक कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बाढ़ की वजह स कई रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस, सेना और एनडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और उनकी जान बचाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो रेस्क्यू की हैं। इन्हीं तस्वीरों-वीडियो में से गुजरात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कांस्टेबल दो बच्चियों को अपने कंधे पर बिठाकर बाढ़ से निकाल रहा है। गुजरात के इस कांस्टेबल को पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी सैल्यूट किया है।

वीवीएस लक्ष्मण ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट से यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- यह वीडियो दिल छू लेने वाला है। गुजरात के कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा ने कल्याणपुर गांव से इन दो बच्चियों को बाहर निकाला। बाढ़ के पानी में तकरीबन डेढ़ किलोमीटर का सफर पृथ्वीराज ने दोनों बच्चियों को अपने कंधे पर बिठाकर तय किया और इनकी जान बचाई। इनके साहस को सलाम है। #GujaratFloods

जब 140 किलो वजनी रहकीम से टकराने से बाल-बाल बचे थे दीपक चाहर- VIDEO

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कांस्टेबल बाढ़ में फंसी दो बच्चियों को कंधे में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। बच्चियों के लिए फरिश्ता बने कांस्टेबल को देखकर लोगों को भगवान हनुमान याद आ गए। पृथ्वीराज सिंह जडेजा के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई पृथ्वीराज सिंह जडेजा के साहस और समर्पण की तारीफ कर रहे है।

What a wonderful and touching video of Constable Pruthviraj Sinh Jadeja in Kalyanpur village of Gujarat rescuing 2 children by walking one and a half kms in flood water. Hats off to his exemplary dedication and courage #GujaratFloods pic.twitter.com/Ia9cgcYIIP