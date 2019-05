Google ने क्रिकेट विश्व कप 2019 के आगाज पर बनाया यह खास Doodle, देखें

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में क्रिकेट विश्व कप के 12वें संस्करण का आगाज हो गया है। 46 दिन तक चलने वाले इस महामुकाबले में 10 टीमें विश्व कप खिताब के लिए आपस में टकराएंगी। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन 'गूगल' ने भी क्रिकेट विश्व कप 2019 के आगाज पर 'डूडल' बनाया। गूगल के इस डूडल में स्टंप और बॉल को दर्शाया गया है।

इस डूडल में Google शब्द में आने वाले पहले 'O' के स्थान पर बॉल और 'L' के स्थान पर स्टंप है। इस डूडल की खासियत यह है कि गूगल ओपन करने पर तो यह सामान्य नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप सर्च करते हैं तो डूडल का बैकग्राउंट ब्लैक हो जाता है और एक गेंदबाज गेंद फेंकता, बल्लेबाज गेंद को मारता है और एक फील्डर उसे कैच करता हुआ नजर आता है।

10 teams. 100+ players. 1 cup.



Today’s #GoogleDoodle celebrates the International Cricket Council’s 2019 World Cup! 🏏 The world’s leading contest in one-day cricket opens today at the Oval in London → https://t.co/XGeSQKpm5A pic.twitter.com/xnIArbdH37