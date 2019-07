GT20 Canada: फिर दिखा गेल का तूफान, 54 गेंद पर ठोक डाले इतने रन फिर भी टीम को नहीं मिली जीत

ग्लोबल टी20 कनाडा लीग में सोमवार (29 जुलाई) को दो मैच खेले गए। पहले मैच में विनीपेग हॉक्स ने आखिरी गेंद पर टोरंटो नैशनल्स को हराया तो वहीं दूसरे मैच में वैनकुअर नाइट्स के कप्तान क्रिस गेल की तूफानी पारी देखने को मिली। हालांकि खराब मौसम की वजह से मैच का रिजल्ट नहीं निकला। गेल ने 54 गेंद पर 122 रनों ताबड़तोड़ पारी खेली और वैनकुअर नाइट्स ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 276 रन बना डाले। मोन्टरियल टाइगर्स को हालांकि बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला और मैच रद्द घोषित करना पड़ा।

क्रिस गेल ने अपनी पारी के दौरान 12 छक्के और सात चौके लगाए। वहीं टोबियाज वीज ने 19 गेंद पर 51 रन ठोके। इन दोनों ने मिलकर 4.3 ओवर में वैनकुअर नाइट्स के लिए 63 रन जोड़े। गेल ने तूफानी बल्लेबाजी की और सोशल मीडिया पर छा गए। गेल इस टूर्नामेंट में खेलने के चक्कर में भारत के खिलाफ ट्वंटी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। गेल ने नॉटआउट 122 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 225.92 का था।

शाई होप ने गेल की इस पारी के बाद ट्वीट किया, 'क्या क्रिस गेल इंसान हैं?' वैनकुअर नाइट्स ने 276 रन बनाए, जो टी20 क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। टी20 क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड फिलहाल अफगानिस्तान के नाम दर्ज है, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में तीन विकेट पर 278 रन बनाए थे। वैनकुअर नाइट्स ये रिकॉर्ड तोड़ने से महज तीन रनों से चूक गया।

