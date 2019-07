GT20 Canada: पुराने रंग में दिखे युवी, धमाकेदार पारी खेल सोशल मीडिया पर छाए

हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह इन दिनों ट्वंटी20 क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। ग्लोबल टी20 कनाडा लीग में युवी तीन पारियों में 94 रन बना चुके हैं। टोरंटो नैशनल्स की कप्तानी कर रहे युवी ने सोमवार (29 जुलाई) को विनीपेग हॉक्स के खिलाफ 26 गेंद पर 45 रन जड़ डाले। युवी ने इस दौरान चार चौके और दो छक्के लगाए। हालांकि युवराज सिंह की टीम को हार का सामना करना पड़ा।

टोरंटो नैशनल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 216 रन बनाए। जवाब में विनीपेग हॉक्स ने 20 ओवर में सात विकेट पर 217 रन बनाकर जीत दर्ज की। युवी पिछली दो पारियों में अपने पुराने रंग में नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एडमॉन्टन रॉयल्स के खिलाफ 21 गेंद पर 35 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान युवी का एक फ्लैट छक्का काफी सुर्खियों में भी रहा था। पहले मैच में हालांकि युवी ने फैन्स को काफी निराश किया था और 27 गेंद पर 14 रन ही बना सके थे।

सोशल मीडिया पर युवी की बल्लेबाजी को लेकर फैन्स काफी कमेंट्स कर रहे हैं। युवराज सिंह आईसीसी वर्ल्ड टी20 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदबाजी के दौरान छह गेंद पर छह छक्के लगा चुके हैं। मैच के बाद युवराज सिंह ने कहा, 'मैं जब आउट हुआ तो ब्रेंडन मैक्कलम ने मुझसे पूछा कि अच्छा स्कोर क्या होगा, मैंने कहा था- 300 रन। मुझे लगता है कि हमने कुछ रन कम बनाए, लेकिन हमने अच्छी गेंदबाजी की और मैच लगभग जीत लिया था।' आखिरी दो ओवर में टोरंटो नैशनल्स ने महज सात रन दिए और चार विकेट चटकाए, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके।

