T20 वर्ल्ड कप से पहले ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए बना सिरदर्द, 6 मैचों में दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए ऑलराउंडर

Glenn Maxwell in his last 6 T20Is: टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में सीरीज गंवानी पड़ी है। उससे पहले कंगारुओं को भारत के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का हालिया प्रदर्शन उसके लिए चिंता की बात है क्योंकि टीम को आगामी टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करना है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाने में अब तक नाकाम रहे हैं। इनमें ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) भी एक हैं।

अपनी पॉवरहिटिंग के लिए फेमस मैक्सवेल का बल्ला पिछले कुछ मैचों से खामोश है और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा है। मैक्सवेल पिछले 6 T20Is मैचों में एक बार भी दोहरे अंकों में नहीं पहुंच पाए हैं। इन छह टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनका बेस्ट स्कोर 8 रन का रहा है। उन्होंने पिछली छह पारियों में 8, 1, 0, 6, 0 और 1 रन ही बनाए हैं। इन छह पारियों में उनका औसत 2 से भी कम का रहा है और स्ट्राइक रेट 50 से नीचे का। मैक्सेवल ने इन छह पारियों में 33 गेंदों का सामना किया है, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर केवल 16 रन ही बनाए हैं।

ऐसे में अब मैक्सवेल का मौजूदा फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द बन गया है। इस ऑलराउंडर का अगर यही हाल रहा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आगामी टी20 वर्ल्ड कप में अपने खिताब का बचाव करना काफी मुश्किल होगा। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला मैच 22 अक्टूबर को सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है।