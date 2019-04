T20 INTERNATIONAL: एक ओवर में लगे 6 छक्के, 25 गेंदों में जड़ा सैकड़ा

स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे ने इतिहास कायम करते हुए ग्लोसेस्टरशॉयर सेकेंड इलेवन टीम के लिए खेलते हुए न सिर्फ 25 गेंदों पर शतक लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया बल्कि एक ओवर में छह छक्के लगाने का भी कारनामा किया। ग्लोसेस्टरशायर सेकेंड इलेवन और बाथ सीसी के बीच हुए एक अनाधिकारिक टी-20 मैच में जॉर्ज मुंसे ने 39 गेंदों पर 147 रनों की पारी खेली। जॉर्ज मुंसे के साझेदार जीपी विलोज ने भी 53 गेंदों पर शतक लगाया लेकिन मुंसे ने खास कारनामा कर दिया।

