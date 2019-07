जनरल बिपिन रावत ने एमएस धौनी को दी सेना के साथ ट्रेनिंग की इजाजत

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग करने की इजाजत मिल गई है। सेना प्रमुख बिपिन सिंह रावत ने रविवार को धौनी की वह गुजारिश मान ली, जिसमें उन्होंने आर्मी के साथ ट्रेनिंग की इजाजत मांगी थी। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धौनी प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धौनी को सेना बहुत पसंद है और वह समय-समय पर अपनी रेजीमेंट के साथ जुड़ते रहे हैं।

Army Chief approves Dhoni's request to train with Parachute regiment for 2 months



