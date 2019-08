पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन, गंभीर-सहवाग ने किया भावुक ट्वीट

Arun Jaitley Passes Away: पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली (Arun Jaitley) का शनिवार (24 अगस्त) को यहां अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। उनके निधन से क्रिकेट जगत भी गहरे शोक में डूब गया है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से लेकर कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। वह नौ अगस्त से एम्स में भर्ती थे। उनका जन्म 1952 में दिल्ली में हुआ था और 1974 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी।

अरुण जेटली के निधन पर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने काफी इमोशनल ट्वीट किए हैं। बता दें कि अरुण जेटली ने 13 साल दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। साल 1999 से लेकर 2012 तक जेटली ने डीडीसीए के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों को जेटली ने सराहा और उनको विश्व क्रिकेट में पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई।

Arun Jaitley Dies: जानिए, कैसे अरुण जेटली थे पीएम मोदी के 'संकट के साथी'

पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने अरुण जेटली के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है- एक पिता आपको बोलना सिखाता है, लेकिन पिता समान आपको यह कला सिखाता है कैसे बोलना है। एक पिता आपको चलना सिखाता है, लेकिन पिता समान सिखाता है कि कैसे चलना है। एक पिता आपको नाम देता है, लेकिन पिता समान आपको पहचान देता है। मेरे पिता समान अरुण जेटली नहीं रहे। मुझसे मेरा एक हिस्सा दूर चला गया है। आरआईपी सर।

A father teaches u to speak but a father figure teaches u to talk. A father teaches u to walk but a father figure teaches u to march on. A father gives u a name but a father figure gives u an identity. A part of me is gone with my Father Figure Shri Arun Jaitley Ji. RIP Sir. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 24, 2019

वीरेंद्र सहवाग ने अरुण जेटली के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा- अरुण जेटली जी के जाने के बहुत दुख है। उन्होंने दिल्ली के क्रिकेटरों को भारत का प्रतिनिधित्व करने में अहम भूमिका निभाई। एक वक्त था, जब दिल्ली के क्रिकेटरों को हाई लेवल तक जाने का चांस नहीं मिल पाता था, लेकिन डीडीसीए की लीडरशिप के दौरान उन्होंने दिल्ली के क्रिकेटरों को यह मौके दिलवाए। वह खिलाड़ियों की जरुरतें सुनते थे और उन्हें हल भी करते थे। मैं निजी तौर पर उनके साथ एक बेहद खूबसूरत रिलेशनशिप शेयर करता हूं। मेरी प्रार्थना और संवेदना उनके परिवार के साथ है।

Pained at the passing away of #ArunJaitley ji. Apart from having served greatly in public life , he played a huge role in many players from Delhi getting an opportunity to represent India. There was a time when not many players from Delhi got a chance at the highest level ..cont — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 24, 2019

But under his leadership at the DDCA, many players including me got a chance to represent India. He listened to needs of the players & was a problem solver. Personally shared a very beautiful relationship with him. My thoughts & prayers are with his family & loved ones. Om Shanti https://t.co/Kl4NpprR6W — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 24, 2019

आकाश चोपड़ा ने भी अरुण जेटली के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है- उनकी निधन की खबर का काफी दुख है। वह क्रिकेट लवर थे। हमेशा मददगार थे। उन्हें अंडर 19 में शानदार परफॉर्म करने वाले बच्चों के नाम भी याद थे।

Deeply saddened to hear that Mr. Arun Jaitley is no more. A scholar...a cricket lover. Always helpful. Would remember the names of the kids doing well at U-19 level too. World will be poorer in your absence, sir. #riparunjaitley — Aakash Chopra (@cricketaakash) August 24, 2019

हर्षा भोगले ने भी अरुण जेटली के निधन पर शोक प्रकट किया है।

Very saddened to hear that Shri Arun Jaitley has passed away. Apart from the many hats he wore, he was a cricket lover. Too soon. Only 66. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 24, 2019

क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी है।

Deeply saddened by the demise of #ArunJaitley ji. My heartfelt condolences to his family and loved ones 🙏🏽 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 24, 2019

Saddened to learn about the passing away of Shri #ArunJaitley ji. My deepest condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti ! pic.twitter.com/13m7zBwiE7 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 24, 2019

RIP #ArunJaitley Ji.. My sincere condolences to your family and loved ones 🙏 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) August 24, 2019

Our country loses yet another great leader. He was not only an able politician and advocate but also an authoritative cricket administrator. #ArunJaitley ji #OmShanti pic.twitter.com/gp0MVr8Jbb — Pragyan Prayas Ojha (@pragyanojha) August 24, 2019

बता दें कि वाजपेयी सरकार के दौरान उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया गया। उन्हें विनिवेश राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी नियुक्त किया गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वह वित्त मंत्री बने थे। अरुण जेटली वर्ष 1982 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री गिरधारी लाल डोगरा की पुत्री संगीता के साथ परिणय सूत्र में बंध गए थे। उनके परिवार में पत्नी, बेटा रोहन और बेटी सोनाली हैं।