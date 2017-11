What: जहीर-सागरिका की शादी पर गंभीर का बयान, 'पत्नी की तरफ से बाउंसर आए तो...'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और 2011 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले जहीर खान ने गुरुवार को अपनी मंगेतर और‘चक दे इंडिया’ फेम अभिनेत्री सागरिका घाटगे से शादी कर ली। उन्हें शादी पर तमाम नामचीन लोगों और साथी खिलाडि़यों से बधाईयां संदेश मिल रहे हैं।

ऐसे में जहीर के साथी खिलाड़ी गौतम गंभीर ने भी उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी है। लेकिन जरा अलग अंदाज में। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर अपने दोस्त को इस दिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'शादी मुबारक हो जहीर, आखिरकार कोई ऐसा आ ही गया जो जहीर को भी बाउंसर फेंक सकता है। अपने अनुभव से कहा रहा हूं। पत्नी की तरफ से बाउंसर आए तो उसे मारना नहीं बल्कि उसे छोड़ दो।'

Congrats @ImZaheer @sagarikavghatge on d marital knot. Finally there is someone who can bounce Zaheer too. Bro I can tell u from experience never hook or pull, only duck or sway out of line. Right @YUVSTRONG12 @harbhajan_singh?