गौतम गंभीर ने इमरान खान को बताया आतंकियों का रोल मॉडल

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर गौतम अपनी राय बेबाकी के साथ रखते हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को वह कई बार आड़े हाथों ले चुके हैं। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कई बार फटकार लगाई है। इमरान खान की यूएन स्पीच के बाद गौतम गंभीर ने इमरान खान को जमकर झाड़ लगाई है। गौतम गंभीर ने इमरान की इस स्पीट पर उन्हें आतंकियों का रोल मॉडल बताया है।

गौतम गंभीर ने इमरान खान की यूएन स्पीच के बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना की कठपुतली कहा था। अब गौतम ने इमरान को आतंकवादियों का रोल मॉडल बताया है। गौतम गंभीर ने इमरान का स्पीच पर एक ट्वीट किया है।

गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा है- स्पोर्ट्सपर्सन युवाओं के लिए रोल मॉडल होते हैं। अपने अच्छे व्यवहार, टीम एकता, नैतिकता और चरित्र की ताकत से वह सभी को प्रभावित करते हैं। हाल ही में आपकी यूएन स्पीट में हमने एक पूर्व स्पोर्ट्सपर्सन को बोलते हुए देखा लेकिन आतकंवादियों के रोल मॉडल के तौर पर। इमरान खान को खेल समुदाय से बहिष्कृत कर देना चाहिए।

Sportspeople are supposed to be role models. Of good behavior. Of Team spirit. Of ethics. Of strength of character. Recently in the UN, we also saw a former sportsperson speak up. As a role model for terrorists. @ImranKhanPTI should be excommunicated from sports community.

बता दें कि इससे पहले गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा था, “हर देश को 15 मिनट का समय दिया गया था। इसमें कोई क्या करता है, यह उसका चरित्र और बौद्धिकता बताता है। नरेद्र मोदी ने जहां शांति और विकास की बात की वहीं पाकिस्तानी सेना की कठपुतली ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी। यह वही शख्स है, जिसने कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने की बात कही थी।”

The time allotted to each country is 15 minutes. What one does with it shows character and intellect. @narendramodi Ji chose to talk about peace and development while Pakistan Army’s puppet threatened a nuclear war. He is the same man who claims to promote peace in Kashmir.#UNGA