गौतम गंभीर ने DDCA को भेजा शोक संदेश,कहा-नवदीप पहले भारतीय है फिर कहीं का निवासी

गौतम गंभीर ने दिल्ली रणजी टीम के खिलाड़ी नवदीप सैनी का अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में चयन होने के बाद पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी और सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान पर तीखा हमला बोला है। गौरतलब है कि नवदीप सैनी को दिल्ली रणजी टीम में शामिल करने के लिए गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी दांव पर लगाकर डीडीसीए के पदाधिकारियों के साथ लोहा ले लिया था। नवदीप सैनी को मोहम्मद शमी के फिट ना होने के कारण भारतीय टीम में स्थान मिला है।



नवदीप के चयन के लिए अधिकारियों से लड़ गए थे गंभीर

गौतम गंभीर ने दिसंबर 2013 में रोशनआरा मैदान पर नवदीप सैनी को दिल्ली की रणजी टीम में शामिल करने के लिए चेतन चौहान से तीखी बहस की थी। उनका कहना था कि सैनी में भारत के लिए खेलने का माद्दा है और सीनियर क्रिकेटर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वह उसकी मदद करें। तब बिशन सिंह बेदी ने नवदीप सैनी के दिल्ली की बजाए हरियाणा का होने के नाते बाहरी खिलाड़ी कहकर उनके चयन का विरोध किया था।

My ‘condolences’ to few DDCA members, @BishanBedi @ChetanChauhanCr on selection of ‘outsider’ Navdeep Saini to India squad. Am told black armbands are available in Bangalore too for INR 225 per roll!!! Sir, just remember Navdeep is an Indian first then comes his domicile @BCCI