गौतम गंभीर ने अष्टमी पर बेटियों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद- PIC

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर की, जिसमें वह अष्टमी के मौके पर अपनी बेटियों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। टी-20 वर्ल्ड कप 2007 और वर्ल्ड कप 2011 की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। क्रिकेट के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी वह बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। क्रिकेट से संन्यास के बाद गंभीर अब राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं।

क्रिकेट के बाद भी वह सुर्खियों में बने रहना जानते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के जरिये चर्चा में बने रहते हैं। अब अष्टमी के मौके पर उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। फोटो में गंभीर अपनी बेटियों के पांव धोते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गंभीर ने फोटो को ट्विटर पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “दो बेटियों के पिता के रूप में, मैं धीरे-धीरे अपने पेडिक्योर स्किल में महारत हासिल कर रहा हूं...इसके अलावा अष्टमी कंजक पर आशीर्वाद मांग रहा हूं।''

इसके साथ ही गंभीर ने अपनी पत्नी को टैग करते हुए मजाक में पूछा, ''नताशा गंभीर मुझे अपनी सेवाओं के लिए बिल कहां भेजना चाहिए?” गौतम गंभीर के इस पोस्ट पर फैन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं।

As a dad of two young girls, I am gradually mastering my pedicure skills...besides seeking blessings on Ashtami Kanjak!!! @natashagambhir2 where should I send the bill for my services?💅🏽💅🏽🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/tjtP7yWBl6