गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को दिलाई PoK की याद, कहा- चिंता मत करो बेटा

पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया है। जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के संकल्प के केंद्र सरकार के फैसले पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। गौतम गंभीर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं, इस मसले पर पाकिस्तान में काफी खलबली मची हुई है। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी एक ट्वीट किया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 पर संकल्प पत्र पेश किया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांटने का एक अलग विधेयक पेश किया। गंभीर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शाह को टैग करते हुए ट्वीट किया, ''जो कोई ना कर सका वो हमने कर दिखाया है। कश्मीर में भी अपना तिरंगा लहराया हैं। जय हिंद! भारत को बधाई ! कश्मीर मुबारक!।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के कश्मीर इस फैसले पर एक ट्वीट किया। शाहिद अफरीदी के इस ट्वीट का गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया है। "अफरीदी एक बार फिर हाजिर हैं बिना किसी वजह के अकारण आक्रामकता के साथ। यह मानवता के खिलाफ अपराध है। इन्होंने काफी कुछ कहा, लेकिन यह बताना भूल गए कि यह सब पीओके में हो रहा है। चिंता मत करो, इसे भी सुलझाएंगे बेटा !!!"

@SAfridiOfficial is spot on guys. There is “unprovoked aggression”, there r “crimes against humanity”. He shud be lauded 👏for bringing this up. Only thing is he forgot to mention that all this is happening in “Pakistan Occupied Kashmir”. Don’t worry, will sort it out son!!! pic.twitter.com/FrRpRZvHQt — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 5, 2019

बता दें कि गौतम गंभीर के टीम के पूर्व सहयोगी सुरेश रैना ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए ट्विटर पर लिखा, ''अनुच्छेद 370 को हटाना ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय शांत और अधिक समावेशी होगा।''

Landmark move - scrapping of #Article370! Looking forward to smoother, and more inclusive times. #JaiHind🇮🇳 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) August 5, 2019

भारतीय क्रिकेट टीम के एक अन्य पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने कहा, ''यहां अब अधिक समावेशिता है, वहां शांति और अमन हो।''

Navdeep Saini with his raw pace and three important wickets was the stand-out. #WIvIND — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 3, 2019

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अंजुम चोपड़ा ने शाह और भाजपा को टैग करते हुए ट्वीट किया, ''अनुच्छेद 370 को हटना सही और मजबूत कदम है। घाटी में हुए जानमाल के नुकसान पर किसी दिन फैसला होना था।''

The scrapping of #Article370 is certainly a good and bold move. Loss of lives and uncertainty in the valley has to be addressed someday. #JammuAndKashmir @AmitShah @BJP4India — Anjum Chopra (@chopraanjum) August 5, 2019

मुक्केबाज मनोज कुमार ने सोशल मीडिया के जरिये अपने विचार साझा करते हुए शाह को देश का दूसरा सरदार पटेल बताया। उन्होंने शाह और खेल मंत्री किरेन रिजीजू को टैग करते हुए लिखा, ''कश्मीर पर फाइनल फैसला कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35 ए खत्म। माननीय अमित शाह जी के एक ही पंच से कई नॉकआउट। अमित शाह जी देश के दूसरे सरदार पटेल।''

पहलवान गीता फोगाट ने भी ट्विटर के जरिये इस ऐतिहासिक फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा, ''स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक फैसला। अखंड भारत। भारत सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए धन्यवाद।''