शाहिद अफरीदी ने उगला था जहर, अब गौतम गंभीर ने यूं दिया करारा जवाब

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने हाल में अपनी आत्मकथा में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के बारे में नकारात्मक बातें लिखी हैं। इनका जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने खुद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को मनोचिकित्सक के पास ले जाने की पेशकश की। हाल ही में अफरीदी ने अपनी आत्मकथा 'गेम चेंजर' में व्यांग्यत्मक रूप में गंभीर के बारे में लिखा कि वह 'इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे वह डॉन ब्रैडमैन और जेम्स बॉन्ड दोनों की काबिलियत रखने वाले हैं और उनका रवैया भी अच्छा नहीं है और न ही उनके कोई महान रिकॉर्ड हैं।

इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को टैग करते हुए अपने अधिकारिक ट्विटर पर इसका जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ''...तुम मजाकिया व्यक्ति हो!! कोई नहीं, हम अब भी पाकिस्तानी लोगों को चिकित्सा के लिये वीजा दे रहे हैं। मैं खुद तुम्हें मनोचिकित्सक के पास लेकर जाऊंगा।''

@SAfridiOfficial you are a hilarious man!!! Anyway, we are still granting visas to Pakistanis for medical tourism. I will personally take you to a psychiatrist.

इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान के अंदर और बाहर ही अच्छा तालमेल नहीं रहा है और अफरीदी की इस तरह की टिप्पणी में यह साफ झलकता है। वर्ष 2007 में कानपुर में द्विपक्षीय वनडे सीरीज में दोनों के बीच बहस हो गई थी (हालांकि अफरीदी की किताब में एशिया कप मैच बताया गया है, जो गलत है।)

शाहिद अफरीदी ने हाल में स्वीकार किया कि उन्होंने उम्र संबंधित धोखाधड़ी की थी और जब उन्होंने अपने पर्दापण मैच में शतक जड़ा था तो वह 16 के नहीं, बल्कि 21 साल के थे। जबकि वर्षों से माना जा रहा था कि वह तब 16 साल के थे।



बता दें कि गौतम से अपनी प्रतिद्वंदिवता का जिक्र करते हुए शाहिद अफरीदी उन पर हर तरह हमला करते दिखाई दिए। भारतीय ओपनर के बारे में उन्होंने लिखा, कुछ प्रतिद्वंदिवताएं निजी होती है और कुछ पेशेवर। गंभीर के साथ सबसे पहली समस्या है- उनका एटीट्यूट। क्रिकेट में उनके कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास सिर्फ एटीट्यूड है।''

शाहिद अफरीदी लिखते हैं- उनका एटीट्यूड मुकाबले के लिए नहीं है। वास्तव में उनमें नकारात्मकता कूट-कूट कर भरी है। कराची में हम उन्हें बर्न्ट अप कहा करते थे। मुझे खुशमिजाज और पॉजिटिव लोग अच्छे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आक्रामक हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव तो होना ही चाहिए और गौतम ऐसे नहीं हैं।

अफरीदी ने अपनी आत्मकथा में लिखा- हमारे बीच शुरुआत 2007 में हुई। कानपुर में भारत-पाक वनडे सीरीज के दौरान। गौरतलब है कि दोनों के बीच हुई कहासुनी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगा था। उस घटना को याद करते हुए अफरीदी का कहना है- मुझे वह घटना याद है। गंभीर ने एक रन पूरा किया और इसके बाद वह मेरी तरफ भाग रहे थे। इस पर हमारी काफी बहस हुई।

Shahid Afridi "Some rivalries were personal, some professional. First the curious case of Gambhir. Oh poor Gautam. He & his attitude problem.He who has no personality. He who is barely a character in the great scheme of cricket. He who has no great records just a lot of attitude"