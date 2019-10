पाकिस्तानी बच्ची की मदद के लिए आगे आए गौतम गंभीर, किया इमोशनल ट्वीट

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे थे। इस तनाव का असर दोनों ही देशों के क्रिकेटरों और फिल्म उद्योग पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जावेद मियांदाद और पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स ने भी भारत के खिलाफ कई बार तनावपूर्ण बयान दिए, लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर इन सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए एक पाकिस्तानी लड़की की मदद के लिए आगे आए हैं। उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है।

यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण की भारत की तरफ से गौतम गंभीर, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटरों ने जमकर आलोचना की थी। गौतम गंभीर खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ खूब भड़के हुए थे। गौतम गंभीर काफी वक्त पहले से ही पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते खत्म करने के पक्ष में हैं,

जब एक बीमार पाकिस्तानी बच्ची को मदद की जरूरत थी तो गौतम गंभीर ही सबसे पहले सामने आए।

दरअसल, यह पाकिस्तानी लड़की और उसका परिवार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीजा चाहते थे। गौतम गंभीर ने हृदय रोग से ग्रसित सात वर्षीय एक पाकिस्तानी बच्ची को भारत में इलाज कराने के लिए वीजा दिलाने में मदद की। उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मदद का अनुरोध किया था। विदेशमंत्री एस जयशंकर ने जवाबी पत्र में गौतम गंभीर से कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को उमैयमा अली एवं उसके अभिभावकों को जरूरी वीजा देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने ट्वीट किया, ''उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी, इस पार ने सब सरहदें मिटा दीं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि बेटी घर आई है।'' गंभीर ने डॉक्टर का भी शुक्रिया अदा किया जो उनकी सर्जरी करने जा रहे हैं। साथ ही गंभीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया।

गंभीर ने ट्विटर पर पत्र भी साझा किया है। पूर्वी दिल्ली से सांसद गंभीर ने कविता के रूप में अपनी खुशी का इजहार करते हुए लिखा, ‘‘उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी, इस पार दिल ने सब सरहदें मिटा दीं। उन नन्हे कदमों के साथ बहती हुई मीठी हवा भी आई है, कभी-कभी ऐसा भी लगता है जैसे बेटी घर आई है।''

