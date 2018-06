गौतम गंभीर ने बताया J&K कैसे होगा शांत,2019 चुनाव को लेकर कही बड़ी बात

जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की जीप पर पत्थरबाजों के हमले के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज गौतम गंभीर का गुस्सा एक बार फिर फूटा है। गौतम गंभीर ने सेना के जवानों का समर्थन करते हुए देश के नेताओं पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर नेताओं को एक खास सलाह दी है। गौतम गंभीर ने एक वीडियो का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'मैं हैरान हूं कि भारत अब भी यह सोचता है कि पत्थरबाजों से कमरे में बैठकर बातचीत की जा सकती है। छोड़िये ये सब और वास्तविकता को पहचानिए। अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाइए और मेरे सुरक्षाबलों, मेरे सीआरपीएफ को मौका दीजिए और तब परिणाम देखिए।'

Am devastated. Wonder if India still thinks there is room for talks with stone-pelters! Come on, let’s get real. Show me the political will and my armed forces, my @crpfindia will show you the results. https://t.co/PdtCNVbOqr