गौतम गंभीर ने की संजू सैमसन की तारीफ, BCCI से की ये मांग

भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे पर लंबे समय से दस्तक दे रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। संजू ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी में खेले गए मैच में गोवा के खिलाफ दोहरा शतक जमा केरल को 1०4 रनों के अंतर से विशाल जीत दिलाई। उनकी इस शानदार पारी के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ करते हुए बीसीसीआई से एक मांग की है।

संजू की 129 गेंदों पर नाबाद 212 रनों की पारी के दमदार पारी खेली। संजू की इस पारी में 12 चौके और 1० छक्के शामिल हैं। संजू अब विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले बीते साल उत्तराखंड के करणवीर कौशल ने सिक्किम के खिलाफ 2०2 रनों की पारी खेली थी।

संजू सैमसन की प्रशंसा करते हुए पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि प्रतिभाओं को अवसर मिलने चाहिए। संजू की तारीफ करते हुए गंभीर ने ट्वीट करके कहा, ''वैल डन संजू... वनडे में दोहरे शतक के लिए बधाई। इस शख्स में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है।और प्रतिभाओं को अवसर जरूर मिलना चाहिए।'' गौतम गंभीर ने अपने इस ट्वीट में बीसीसीआई को भी टैग किया।

Well done @IamSanjuSamson on a double hundred in a domestic one-day game!!! This man is bursting at seams with talent and talent must meet opportunity very soon @BCCI @StarSportsIndia #VijayHazareTrophy #VijayHazare