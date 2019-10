VIDEO: गौतम गंभीर ने बेटियों के साथ काटा केक, ऐसे कहा सबको शुक्रिया

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आज अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हाल ही में गौतम गंभीर ने राजनीति में कदम रखा। गौतम गंभीर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य हैं। भारत को 2007 का टी-20 वर्ल्ड कप और 2011 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जितवाने वाले गौतम गंभीर को उनके जन्मदिन पर जमकर बधाइयां मिली। गौतम गंभीर ने एक ट्वीट करते हुए जन्मदिन की बधाई देने वालों का शुक्रिया अदा किया है।

गौतम गंभीर ने अपने जन्मदिन पर शाम के समय एक वीडियो शेयर कर सभी को शुक्रिया कहा है। गंभीर ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में गौतम गंभीर अपनी दोनों बेटियों के साथ केक काट रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए गंभीर ने लिखा है- मुझे जन्मदिन की प्यारी बधाई देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे शानदार परिवार और बेहतरीन दोस्त दिए। आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं शायद आप सभी को जवाब नहीं दे पाऊं, लेकिन मैंने सभी शुभकामनाओं को खुद देखा और पढ़ा है। ये बधाई दिल छू लेने वाली हैं।

Thank you everyone for the lovely birthday wishes. I thank almighty who blessed me with a wonderful family & amazing friends. Your wishes mean the world to me. I may not have been able to reply to everyone but I have personally seen everyone's wishes and it was heartwarming! pic.twitter.com/usYYEEFV1B