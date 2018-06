गौतम गंभीर और कश्मीरी नेता के बीच ट्विटर हुई तीखी बहस,फैंस भी आपस में भिड़े

भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर का सेना के प्रति लगाव किसी से छिपा नही है। गंभीर हाल-फिलहाल जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों और देश के नेताओं पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, 1 जून को श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में एक प्रदर्शनकारी की सीआरपीएफ की जीप के नीचे आने से मौत के बाद घाटी में स्थिति तनावपूर्ण है। इस घटना के बाद कई ऐसे वीडियो आए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी सेना की गाड़ियों पर पथराव करते हुए देखे जा रहे हैं। गौतम गंभीर ने इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पर एक सुझाव दे डाला।

गंभीर ने ट्वीट किया,'मेरे पास एक समाधान है, जो भी नेता अपने परिवार के साथ बिना किसी सुरक्षा के कश्‍मीर के दुर्गम इलाके में एक सप्‍ताह का समय बिताएगा, उसे ही 2019 में चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। इसे अनिवार्य किया जाए। इस विकल्‍प के अलावा अन्‍य किसी तरह वे सुरक्षाबलों की परेशानियां और कश्‍मीरी होने के असली मतलब को नहीं समझ पाएंगे।' गौतम गंभीर के इस ट्वीट पर कश्‍मीरी नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला के सचिव तनवीर सादिक ने तंज कसते हुए जवाब दिया है।

I have a solution:Make it mandatory for politicians to spend a week in troubled parts of Kashmir along with their families&without security. Only then they b allowed to contest 2019 elections. No other way to make them understand d plight of armed forces & a well-meaning Kashmiri https://t.co/PdtCNVbOqr — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 2, 2018

तनवीर सादिक ने अपने ट्वीट में लिखा,'गौतम गंभीर मेरे पास भी एक उपाय है। आप क्रिकेट छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन के लिए मेरे मेहमान बनकर कश्‍मीर में आइए, जहां मैं रहता हूं। मैं विश्‍वास दिलाता हूं कि कोई आपको छुएगा नहीं। इसके अलावा हासिए पर खड़े गरीब कश्‍मीरियों की दुर्दशा समझने का कोई तरीका नहीं हैै।' तनवीर के इस ट्वीट के जवाब में गौतम गंभीर ने लिखा,'टैक्‍सपेयर्स के पैसों पर रहने और सभी सुविधाओं का मजा लेने के साथ आप लोगों ने कश्‍मीरियों को मूर्ख बनाने के अलावा इतने सालों में क्‍या किया?'

I too have a solution @GautamGambhir :you leave cricket since you’re not doing much there and be my guest in Kashmir & live in downtown Srinagar like I do & trust me no one will touch you!No other way to make you understand d plight of poor Kashmiris who are at the receiving end. https://t.co/1PDj1vFIjp — Tanvir Sadiq (@tanvirsadiq) June 2, 2018

गौतम गंभीर के इस ट्वीट का तनवीर सादिक ने जवाब देते हुए ट्वीट किया,'गौतम हमने लोगों के लिए बहुत काम किया है, अगर आप आएं तो देख सकेंगे कि कैसे मासूम कश्मीरियों को फंसाया जाता है। आप अपने कथित तौर पर टैक्स चोरी के पैसे को किसी अच्छे काम के लिए दान क्यों नहीं करते? कश्मीरियों के लिए नहीं तो फौजी फंड के लिए ही सही। इससे आप कहीं तो काम आएंगे।'

Whtt did u guys do for so many years for Kashmiri’s rather than living on tax payers money and enjoying all the comforts and making fool of innocent Kashmiri’s. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 2, 2018