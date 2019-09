Ganesh Chaturthi 2019: सहवाग से लेकर कुंबले तक जानिए किसने दी कैसे बधाई

आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। टीम इंडिया के कई स्टार क्रिकेटरों ने भी गणपति की स्थापना की है और सबसे गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी हैं। गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न में की जाती है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। साथ ही इस दिन चंद्रमा देखना वर्जित है।

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट में लिखा, 'ओम गण गणपताय नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया! आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।' क्रिकेट जगत से जानिए गणेश चतुर्थी पर किसने क्या कहा-

Om Gan Ganapataye Namo Namaha, Shree Siddhi Vinayak Namo Namaha Ashta Vinayaka Namo Namaha Ganpati Bappa Moraya ! Wish you a very happy and joyful #GaneshChaturthi #गणेशचतुर्थी ची खूप शुभेच्छा । pic.twitter.com/FMIuM9tINl

Ganpati Bappa Morya! Wishing all of you lots of love, peace and happiness this festive season. Happy #GaneshChaturthi 🙏 pic.twitter.com/52niH5ags8