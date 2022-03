IPL 2022 में मुंबई इंडियंस का पूरा शेड्यूल इस प्रकार, जानिए कब किसके खिलाफ मुकाबला खेलेगी MI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें सीजन के फुल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हालांकि, अभी बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के सिर्फ 70 लीग मैचों के कार्यक्रम की ही घोषणा की है, जबकि फाइनल समेत प्लेऑफ के चार मैच कब और कहां खेले जाएंगे, इसका फैसला बाद में होगा। ऐसे में जान लीजिए कि आईपीएल की 5 बार की विजेता और टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस का शेड्यूल आईपीएल 2022 में कैसा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम कब और किस टीम के खिलाफ अपने 14 लीग मैच खेलेगी।

बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल के फॉर्मेट को बदल दिया है। 10 टीमों को बीसीसीआई ने दो ग्रुप में बांट दिया है। ऐसे में हर एक टीम को हर दूसरी टीम के खिलाफ कम से कम एक मैच तो खेलना ही है, साथ ही साथ अपने ग्रुप की बाकी चार टीमों के साथ दो-दो मैच और अपने ग्रुप के सामने वाली टीम के साथ दो मैच खेलने हैं, जबकि सामने वाले ग्रुप की अन्य टीमों के साथ एक-एक मैच खेलना है। इस हिसाब से मुंबई इंडियंस (MI) को दो-दो मैच कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जाएंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी, जबकि एक-एक मैच सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलना है। इस तरह टीम कुल 14 लीग मैच खेलेगी।

ये है MI का IPL 2022 का पूरा शेड्यूल

डेट मैच टाइम जगह

27 मार्च MI vs DC 3:30 PM ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई

2 अप्रैल MI vs RR 3:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

6 अप्रैल MI vs KKR 7:30 PM एमसीए स्टेडियम, पुणे

9 अप्रैल MI vs RCB 7:30 PM एमसीए स्टेडियम, पुणे

13 अप्रैल MI vs PBKS 7:30 PM एमसीए स्टेडियम, पुणे

16 अप्रैल MI vs LSG 3:30 PM ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई

21 अप्रैल MI vs CSK 7:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

24 अप्रैल MI vs LSG 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

30 अप्रैल MI vs RR 7:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

6 मई MI vs GT 7:30 PM ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई

9 मई MI vs KKR 7:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

12 मई MI vs CSK 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

17 मई MI vs SRH 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

21 मई MI vs DC 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई