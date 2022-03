IPL 2022 में ये है चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा शेड्यूल, जानिए कब किसके खिलाफ खेलेगी माही आर्मी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के सभी 70 लीग मैचों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ऐसे में जान लीजिए कि आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके का शेड्यूल इस टूर्नामेंट में कैसा है। एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम किस टीम के खिलाफ कितने मैच खेलेगी।

आईपीएल 2022 का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। हर एक टीम को हर दूसरी टीम के खिलाफ कम से कम एक मैच खेलना है, लेकिन कुछ टीमों के खिलाफ टीमों को दो-दो मैच भी खेलने हैं। इस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) दो-दो मैच सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी, जबकि सीएसके को एक-एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेलना है। इस तरह टीम कुल 14 लीग मैच खेलेगी।

ये है CSK का IPL 2022 का पूरा शेड्यूल

डेट मैच टाइम जगह

26 मार्च CSK vs KKR 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

31 मार्च CSK vs LSG 7:30 PM ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई

3 अप्रैल CSK vs PBKS 7:30 PM ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई

9 अप्रैल CSK vs SRH 3:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

12 अप्रैल CSK vs RCB 7:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

17 अप्रैल CSK vs GT 7:30 PM एमसीए स्टेडियम, पुणे

21 अप्रैल CSK vs MI 7:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

25 अप्रैल CSK vs PBKS 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

1 मई CSK vs SRH 7:30 PM एमसीए स्टेडियम, पुणे

4 मई CSK vs RCB 7:30 PM एमसीए स्टेडियम, पुणे

8 मई CSK vs DC 7:30 PM डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

12 मई CSK vs MI 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

15 मई CSK vs GT 3:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

20 मई CSK vs RR 7:30 PM ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई