दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बने

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी लांस क्लूजनर को शुक्रवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। क्लूजनर फिल सिमंस का स्थान लेंगे। सिमंस का कार्यकाल इंग्लैंड में खेले गए विश्व कप के बाद खत्म हो गया। आईसीसी की वेबसाइट ने क्लूजनर के हवाले से लिखा है, 'विश्व क्रिकेट की प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपने काम को लेकर उत्साहित हूं।'

