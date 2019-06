ICC CWC 2019: अब्दुल रज्जाक बोले- मैं हार्दिक पांड्या को दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बना सकता हूं

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने कहा कि वह हार्दिक पांड्या को दुनिया के सबसे बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में शामिल करा सकते हैं। रज्जाक के मुताबिक अभी हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी तकनीक में बहुत सारी खामियां हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुरुवार को हार्दिक पांड्या ने 46 रनों की तेज आक्रामक पारी खेलते हुए भारत के स्कोर को 268 तक पहुंचाया। उन्होंने महेंद्र सिंह धौनी के साथ मिलकर 70 रनों की साझेदारी भी की। गेंदबाजी में पांड्या ने एक विकेट भी लिया।

So today I have been closely observing Hardik pandya and I feel like I see a lot of faults in his body’s balance when hitting the bowl hardly and I observed his footwork aswell and I see that also let’s him down sometimes and I feel like if I give him Coaching in for example UAE