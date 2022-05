टूटा था शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद फेकने का रिकॉर्ड, समी का बड़ा दावा- मैंने दो बार 162, 164 किमी/घंटे की गेंद फेंकी थी

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद समी ने अब दावा किया है कि उन्होंने एक गेम के दौरान दो मौकों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को पार किया है और उनकी स्पीड अख्तर से बेहतर थी।

