शोएब अख्तर ने हिंदू लड़की निमरिता कुमारी के लिए मांगा इंसाफ

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पाकिस्तान में हिंदू लड़की निमरिता कुमारी के लिए न्याय की मांग को लेकर ऑन लाइन अभियान में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के लरकाना में निमरिता नामक एक हिंदू मेडिकल छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में कॉलेज के हॉस्टल में मौत हो गई। इस मामले में निमरिता को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर 'जस्टिस फॉर निमरिता' ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में एक हिंदू मेडिकल छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि छात्रा ने खुदकुशी की हो, लेकिन उसके परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है और छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। इस बीच स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

शोएब अख्तर ने ट्वीट किया, “युवा मासूम लड़की निमरिता कुमारी की संदिग्ध मौत के बारे में पढ़कर बेहद दुख हुआ। मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और वास्तविक अपराधी पकड़े जाएंगे। मेरा दिल हर पाकिस्तानी के साथ धड़कता है चाहे वह किसी भी धर्म का हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।”

Extremely sad & hurt sad reading about the suspicious death of young innocent girl, Nimrita Kumari.

I hope the justice is served and the real culprits are found. My heart beats with every Pakistani no matter what faith he/she belongs to. Rest in Peace. #JusticeForNimrita pic.twitter.com/2nJMmpMRp8 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 17, 2019

सोशल मीडिया पर लोग निमरिता के लिए सरकार और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं।

Do something otherwise it will be very hard for parents to send girls for education!! @Malala please!! #JusticeForNimrita — Farina (@farinasweet) September 18, 2019

#JusticeForNimrita we want justice.

Murderer of nimrita should be arrested. pic.twitter.com/a9nYd48XXQ — Ronit kukreja (@RonitKukreja1) September 18, 2019

we all stand with Nimrita because humanity First...I request to all please support...#JusticeForNimrita — Shabana Ahmed (@its_shabana) September 18, 2019

बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज की बीडीएस की अंतिम वर्ष की छात्रा निमरिता कुमारी सोमवार को संदिग्ध हालात में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिलीं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका शरीर छत से लटकता मिला। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि कुमारी ने आत्महत्या की है।

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनीला अताउर रहमान ने बताया कि निमरिता अमरता महेर चांदानी अपने कमरे में मृत मिलीं। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने बताया कि पुलिस छात्रा के फोन और अन्य चीजें फोरेंसिक जांच के लिए ले गई है। मौत की वास्तविक वजहों का पता चलना अभी बाकी है।

कुलपति ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर वह खुद और अन्य अधिकारी निमरिता के हॉस्टल पहुंचे। दरवाजा तोड़कर निमरिता को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को और छात्रा के घरवालों को जानकारी दी गई। शरीर पर किसी तरह की प्रताड़ना के निशान नहीं मिले लेकिन गले पर खरोंच पाई गई है जिससे खुदकुशी की आशंका लग रही है।