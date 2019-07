अब्दुल रज्जाक बाेले, शादी के बाद 5-6 लड़कियों के साथ रहे नाजायज संबंध

पाकिस्तान के अच्छे ऑलराउंडर में से एक रहे अब्दुल रज्जाक ने एक सनसनीखेज खुलासा कर सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर ने एक टीवी शो के दौरान कहा कि उनके 5 से 6 लड़कियों के साथ एक्सट्रा मैरेटियल अफेयर रहा है। हैरानी की बात ये है कि अब्दुर रज्जाक ये बात काफी खुश होकर बता रहे थे और उन्हें इस बात पर काफी गर्व भी हो रहा था। वहीं स्टूडियो में बैठे लोग भी अब्दुल रज्जाक के इस खुलासे के बाद तालियां बजा रहे थे।

अब्दुल रज्जाक ने एक टीवी शो के दौरान बताया कि उनके 5 से 6 एक्सट्रा मैरेटियल अफेयर रहे और हर रिश्ता एक से डेढ़ साल तक चला। रज्जाक से जब पूछा गया कि ये रिश्ते शादी से पहले बने या बाद में? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब शादी के बाद ही हुआ।

Abdul Razzaq openly admitting that he has had 5-6 extramarital affairs till now... Looks proud of it. Now, we know why, and what, he wanted to coach Pandya. #KarkeAaya 😆😂 pic.twitter.com/tEwHiChQyq