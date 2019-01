VIDEO: 37 की उम्र में ब्रेंडन मैक्कुलम की फील्डिंग देखकर चीता भी शरमा जाए

एक कहावत है कि 'उम्र सिर्फ एक नंबर है उससे ज्यादा और कुछ नहीं।' इसको सही साबित कर रहे हैं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम। जी हां, उन्होंने 'बिग बैश लीग' में क्षेत्ररक्षण का ऐसा नमूना पेश किया कि देखने वाले दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। ब्रेंडन मैक्कुलम की उम्र 37 साल है और इस उम्र में उनकी फुर्ती देखकर तो 'चीता' भी शर्मा जाए। बिग बैश लीग में 'ब्रिस्बेन हीट' के लिए खेलने वाले ब्रेंडन मैक्कुलम ने 'पर्थ स्कोर्चर्स' के खिलाफ मैच में अपने क्षेत्ररक्षण से सबको हैरान कर दिया।

