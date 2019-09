 HT-Mint Asia Leadership Summit 2019: जब वीरू ने सुनाया दादा के साथ बीच पिच पर बातचीत का मजेदार किस्सा

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग सिंगापुर में आयोजित 'एचटी-मिंट एशिया लीडरशिप समिट 2019' के मंच पर आए तो उनक मजाकिया अंदाज खूब देखने को मिला। क्रिकेट की दुनिया में पैदा हुए कुछ सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार वीरेंद्र सहवाग ने इस दौरान साल 2001 में श्रीलंका में हुए 'कोका-कोला कप' के एक मैच में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ बीच पिच अपनी मजाकिया बातचीत का किस्सा सुनाया। इसी सीरीज में वीरेंद्र सहवाग को पहली बार भारत के लिए ओपनिंग करने को कहा गया था। वीरेंद्र सहवाग इससे पहले 11 वनडे मैच खेल चुके थे और हर बार मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 12वें वनडे मैच में सहवाग को ओपनिंग के लिए भेज दिया गया।

सहवाग ने सुनाया गांगुली के साथ पिच के बीच बातचीत का मजेदार किस्सा

ओपनर के तौर पर अपनी पहली तीन पारियों में वीरेंद्र सहवाग ने क्रमश: 33, 27 और 0 का स्कोर बनाया। लेकिन चौथे मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए शानदार शतक ठोक कर भारत को 7 विकेट से जीत दिला दी। इसी मैच के दौरान सौरव गांगुली के साथ बीच पिच पर हुई बातचीत के बारे में वीरेंद्र सहवाग ने बताया। लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के 11वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग में डॉरेल टफी को एक चौका और एक छक्का जड़ा। कप्तान सौरव गांगुली दूसरे छोर से सहवाग को लगातार संभलकर, आराम से खेलने के लिए कह रहे थे। लेकिन सहवाग अपने विस्फोटक अंदाज में ही बल्लेबाजी कर रहे थे।

